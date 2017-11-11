На Приморском бульваре в Севастополе презентовали проекты нового парка

В Севастополе 10 ноября на Приморском бульваре прошла выставка концепций парка «Защитникам Севастополя». Об этом сообщает пресс-служба правительства города, подконтрольного России.

«Одна из главных задач, которую мы ставили проектировщикам – создать непрерывную пешеходную зону от Катерной улицы до Артбухты. Также мы просили предусмотреть большое количество зеленых насаждений», – сказал во время презентации директор Департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Александр Моложавенко.

По его словам, начало строительных работ по проекту запланировано на конец 2018 года. Ожидается, что до этого будет разработана проектно-сметная документация.

По информации российского правительства Севастополя, при благоприятных погодных условиях выставка на Приморском бульваре продлится и в выходные дни.

В планах властей построить новый парк и набережную общей площадью 49 Га. На его территории предусмотрено возвести два объекта капстроительства – музей обороны Севастополя в 1941-1942 годах и киноконцертный или выставочный зал. Предполагается, что благоустройство территории обойдется в почти 1 млрд рублей.