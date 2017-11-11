В акватории Севастополя найдено 69 взрывоопасных снарядов – спасатели

В Севастополе в Казачьей бухте обнаружено и обезврежено 69 взрывоопасных предметов. Об это сообщает пресс-служба севастопольского управления МЧС России.

«После проведения обследования дна было обнаружено 69 взрывоопасных предметов, которые водолазы-пиротехники идентифицировали как авиационные бомбы, артиллеристские снаряды, реактивные снаряды, противотанковые мины, запалы и взрыватели времен Великой Отечественной войны», – говорится в сообщении.

Взрывоопасные предметы первыми обнаружили дайверы, которые совершали спуски под воду в районе Херсонесского маяка. О подозрительной находке они сообщили в МЧС. К обозначенному месту была направлена группа подводного разминирования части пиротехнических и специальных водолазных работ.

По информации МЧС, из найденных боеприпасов 52 единицы – это авиационные бомбы весом от 2,5 до 10 килограмм. Найденные опасные находки были и немецкого, и советского производства.

Как заявляется пресс-служба управления, для очистки дна от опасных предметов пиротехники провели все необходимые работы. Снаряды отбуксировали к берегу, где на специальном автомобиле в сопровождении сотрудников МВД России транспортировали к месту обезвреживания.

10 ноября 17:25 опасные предметы были обезврежены на специальном полигоне.

От севастопольского управления МЧС России было задействовано четыре единицы техники, одно плавсредство и 12 человек личного состава.