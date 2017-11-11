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Новости

Синоптики 11 ноября обещают Крыму теплую и дождливую погоду

В Крыму 11 ноября, по прогнозу синоптиков, воздух прогреется до 16 градусов, ожидаются местами небольшие дожди. Об этом сообщает Крымский гидрометцентр.

В Симферополе ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный 7-12 м/с. По прогнозу, температура воздуха ночью составит +6…+8 градусов, днем +13…+15.

В Севастополе также прогнозируется переменная облачность, без осадков, ветер южный 5-10 м/с. Ожидается, что температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +14…+16.

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