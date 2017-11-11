Минобороны Украины: инспекторы США запланировали посещение Крыма

Мониторинговая группа США, которая планирует посетить Украину 13 ноября, включила в район инспекции Крым. Об этом заявила пресс-служба Генштаба Минобороны Украины.

«Предполагается, что инспекционная группа посетит военные части и подразделения в районе проведения антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей. Кроме того, американская сторона включила в район инспекции территорию Автономной Республики Крым, что является очередным свидетельством не признания США аннексии полуострова Российской Федерацией», – говорится в заявлении Генштаба.

Американская сторона пока никак не комментировала эту информацию.

13 ноября запланирован визит в Украину многонациональной инспекционной группы США, в состав которой должны войти также представители Дании и Канады. Цель визита – мониторинг военно-политической ситуации в центральном и юго-восточном регионах нашего государства.