Климкин заявил, что согласовал с главой ЮНЕСКО параметры мониторинга в Крыму

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что согласовал с генеральным директором ЮНЕСКО Ириной Боковой параметры мониторинга на объектах культурного наследия в Крыму. Об этом глава МИД Украины написал в Twitter.

«Выполняем решение Исполкома ЮНЕСКО: согласовали с Гендиректором ЮНЕСКО Ириной Боковой, какими должны быть параметры мониторинга ситуации в Криму. Усиливаем давление на Россию. Спасибо Ирине лично. ЮНЕСКО отводит важную роль Группе друзей Украины, созданной по нашей инициативе. Мы поддерживаем», – говорится в сообщении Климкина.

Глава ЮНЕСКО данную тему пока не комментировала.

В октябре Министерство иностранных дел Украины заявляло, что представители ЮНЕСКО на 202-й сессии исполнительного совета организации в Париже решили продолжить мониторить ситуацию в аннексированном Крыму.

Согласно принятому решению, Генеральный директор ЮНЕСКО представит очередной доклад по данному вопросу на 204-й сессии исполнительного совета в апреле 2018 года.

В список Всемирного наследия ЮНЕСКО входит заповедник «Херсонес Таврический» в аннексированном Крыму. Также кандидатами на внесение в список являются Ханский дворец в Бахчисарае, Генуэзская крепость в Судаке, Крымская астрофизическая обсерватория, Мангуп-Кале, Эски-Кермен и Чуфут-Кале.

С 2014 года мониторинг сохранности музея-заповедника «Херсонес Таврический» со стороны организации не проводится, поскольку она не признает Крыма территорией Россией.