Сборная Украины по футболу одержала победу над словаками во Львове

Сборная Украины по футболу 11 ноября победила команду Словакии со счетом 2:1. Об этом сообщает Радіо Свобода.

Украинские футболисты победили в первом после неудачного завершения отбора на чемпионат мира контрольном поединке.

Уже на 10-й минуте Лукаш Штетина после штрафного удачно сыграл на добивании и вывел словаков вперед. До окончания первого тайма, на 39-й минуте Андрей Ярмоленко восстановил равновесие, а на 54-й минуте точным ударом завершил сольный проход Евгений Коноплянка.

Результат 2:1 сохранился до конца игры, в которой и Андрей Шевченко, и его словацкий коллега Ян Козак дали шанс проявить себя нескольким дебютантам.