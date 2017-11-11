Конец древнего мира – Крымские.Истории

Новый цикл Крымских.Историй в диалогах рассказывает об истории Крыма с древнейших времен до наших дней. В десятом выпуске мы поговорим с кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником Института археологии НАН Алексеем Комаром о вторжении в Крым гуннов и конце античного периода в истории полуострова.

Ведущий проекта крымский ученый, кандидат исторических наук, лауреат Международного конкурса им. Ежи Гедройца – Сергей Громенко. Время эфира в Крыму: 10:00 – 11:00 (09:00 – 10:00 по киевскому времени). Эфир можно слушать Крыму в эфире Радио Крым.Реалии (105.9 FM), а также на сайте Крым.Реалии.