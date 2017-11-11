Образование за границей – Анвар Дустов – Musafir vaqtı

11 ноября в эфире проекта о жизни современных крымских татар «Мусафир вакъты» говорят об образовании за пределами страны. В гостях на скайп-связи из Кракова – Анвар Дустов. Наш гость поделится опытом и достижениями в обучении в европейском ВУЗе, а также расскажет о популярных программах поступления.

Автор программы – Халисе Зинедин. Время эфира в Крыму 10:00 – 10:20 (11:00 – 11:20 по киевскому времени). Эфир можно слушать Крыму в эфире Радио Крым.Реалии (105.9 FM), а также на сайте Крым.Реалии.