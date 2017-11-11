Гостиницу рядом с аэропортом «Симферополь» выставили на аукцион

На 12 декабря запланирован аукцион по продаже гостиницы, расположенной рядом с аэропортом «Симферополь». Объявление об этом разместило Министерство имущественных отношений Крыма, подконтрольное России.

«Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым 12 декабря 2017 года запланирован аукцион с открытой формой подачи предложений по цене по реализации государственного имущества, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Мальченко, д. 27а», – говорится в объявлении.

Сообщается, что стартовая цена лота – 23 838 793 рублей. Гостиница представляет собой четырехэтажное здание гостиницы общей площадью 1486,20 кв.м, с расположенным под ним земельным участком общей площадью 689 кв.м.