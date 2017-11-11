Под Севастополем прошла реконструкция боя времен Второй мировой войны

Симферопольский клуб «Наследники победы» поучаствовал в военно-исторической реконструкции боя ДЗОТА № 11 в селе Камышлы в черте Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба администрации Симферополя, подконтрольной России.

«Реконструкция была посвящена отражению первого штурма Севастополя немецко-фашистскими войсками в 1941 году. Её организатором выступил Севастопольский военно-исторический клуб при поддержке Исторического парка на Федюхиных высотах», – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, реконструкция носила закрытый характер. На нее помимо участников пригласили специально только одного человека – ветерана 25-й стрелковой Чапаевской дивизии Шевкие Абибуллаеву. Она шестнадцатилетней девушкой была свидетельницей тех боев и ушла из Камышлов санитаркой в Красную Армию, а сейчас снова живет в родной деревне.