Жительница Ялты сорвалась с горы Кошка – спасатели

В поселке Симеиз спасатели оказали помощь жительнице Ялты, сорвавшейся с горы Кошка. Об этом сообщила пресс-служба крымского управления МЧС России.

«В службу спасения поступила информация о том, что что на горе «Кошка» пгт Симеиз, во время прогулки двух женщин, одна оступилась и сорвалась вниз по склону горы, требуется помощь спасателей. В 18:35 прибыв на место вызова спасатели приступили к спасательным работам. При помощи носилок, и альпинистского снаряжения спасатели подняли пострадавшую к проезжей части Южно-бережного шоссе Ялта-Севастополь, где передали работникам скорой помощи», – говорится в сообщении.

Предварительный диагноз, который поставили женщине – сильные ушибы левой части тела. Всего операция по спасению жительницы Ялты длилась около трех часов.

По информации крымского управления МЧС России, с начала 2017 года на полуострове было проведено 176 поисково-спасательных операций, в результате которых оказана помощь 107 гражданам, в том числе 9 детям.