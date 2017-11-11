Власти Севастополя судятся за 15 участков земли в центре города

Правительство Севастополя, подконтрольное России, оспаривает в судах права на 15 частных участков в центре города для создания нового парка. Об этом сообщают «Примечания» со ссылкой на губернатора Севастополя, подконтрольного Москве, Дмитрия Овсянникова.

«По шести крупным земельным участкам мы уже прошли первую и вторую инстанции. Это улица Катерная, крупные участки, которые предполагались, вы не поверите, под жилищную высотную застройку. Мы эти участки за июль-август-сентябрь отсудили. Сейчас продолжаем судебные тяжбы ближе к мысу Хрустальный. Помимо Министерства обороны там оказалось около 15 земельных споров, по которым мы, поверьте, всю работу сделаем и к концу 2018 года освободим данное пространство для создания городского парка», – сказал Овсянников.

В конце следующего года правительство Севастополя, подконтрольного России, планирует построить новый парк и набережную общей площадью 49 Га. Ожидается, что он будет называться «Защитникам Севастополя 1941 – 1942 годов».

На его территории предусмотрено возвести два объекта капстроительства – музей обороны Севастополя в 1941-1942 годах и киноконцертный или выставочный зал. Предполагается, что благоустройство территории обойдется в почти 1 млрд рублей.