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В Ленинском районе селяне нашли 10 авиационных бомб – МЧС России

Останки авиабомб в Ленинском районе, 10 ноября 2017 года

В селе Золотое Ленинского района 10 ноября местные жители обнаружили авиационные бомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления МЧС России.

«Сообщение о находке взрывоопасного предмета поступило от местных жителей, которые обнаружили металлический предмет, по внешнему виду напоминающий авиабомбу на открытой территории. Место обнаружения было обследовано специалистами группы разминирования Керченского специального морского отряда», – говорится в сообщении.

Пиротехник крымского управления МЧС и бомбы
Пиротехник крымского управления МЧС и бомбы

По информации МЧС, всего было обнаружено 10 авиационных бомб весом 20 килограммов. Как утверждают спасатели, снаряды сохранили боевую готовность со времен Второй мировой войны.

МЧС заявляет, что предметы были уничтожены с соблюдением всех мер безопасности.

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