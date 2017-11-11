В Ленинском районе селяне нашли 10 авиационных бомб – МЧС России

В селе Золотое Ленинского района 10 ноября местные жители обнаружили авиационные бомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления МЧС России.

«Сообщение о находке взрывоопасного предмета поступило от местных жителей, которые обнаружили металлический предмет, по внешнему виду напоминающий авиабомбу на открытой территории. Место обнаружения было обследовано специалистами группы разминирования Керченского специального морского отряда», – говорится в сообщении.

По информации МЧС, всего было обнаружено 10 авиационных бомб весом 20 килограммов. Как утверждают спасатели, снаряды сохранили боевую готовность со времен Второй мировой войны.

МЧС заявляет, что предметы были уничтожены с соблюдением всех мер безопасности.