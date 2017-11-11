В Киеве проходит благотворительная акция в поддержку детей политузников Крыма

В Киеве в здании Национальной парламентской библиотеки Украины проходит благотворительное мероприятие «Рука помощи» в поддержку детей крымских политзаключенных. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

«Понимание и сочувствие – этого мало…Мы поможет этим ребятам (крымским политзаключенным – КР), во всяком случае, сидеть достойно и не думать о том, что там кушают его дети», – сказал во время мероприятия один из лидеров крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

Во время мероприятия также выступил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, его заместитель Ильми Умеров, прокурор АРК Гюндуз Мамедов, министр по вопросам оккупированных территорий Украины Вадим Черныш и другие.

Во время мероприятие все желающие могли приобрести крымскотатарские и украинские поделки и национальную символику.

В рамках акции состоялся аукцион. Среди лотов была шляпа певицы Джамалы, которую выкупили за 2500 гривен (5 500 рублей).

По данным крымского благотворительного фонда «Бизим балалар», сейчас отцовской опеки лишены 100 крымскотатарских детей, родители которых были арестованы по политическим мотивам.