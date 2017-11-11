Путин назвал успешной встречу с Трампом

Президент России Владимир Путин назвал успешной встречу с американским коллегой Дональдом Трампом в кулуарах саммита АТЭС во Вьетнаме 11 ноября. Об этом сообщают РИА Новости.

«У нас нормальный диалог. К сожалению, мало времени, пока не удается более подробно поговорить по всему комплексу наших отношений, а там есть о чем поговорить и в сфере безопасности, и в сфере экономического взаимодействия, которое у нас сегодня практически на нуле», – заявил Путин.

Президент России объяснил отсутствие официальных переговоров с Трампом различными графиками и «определенными формальностями протокола, с которыми командам, к сожалению, справиться не удалось».

Ранее Кремль сообщил, что 11 ноября во вьетнамском городе Дананг на полях саммита АТЭС президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин одобрили совместное заявление по Сирии.

Трамп и Путин во Вьетнаме имели короткий контакт 10 ноября, когда ходили на совместное фотографирование участников саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Оба лидера также пожали руки на обеде 10 ноября и пообщались в начале главной встречи лидеров стран АТЭС 11 ноября.

10 ноября Белый дом заявил, что официальная встреча не была запланирована из-за несовпадения рабочих графиков обеих сторон. Трамп сейчас находится в 12-дневном турне по странам Азии.