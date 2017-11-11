В Крыму зафиксировали 7 случаев заболевания корью

В Крыму зафиксированы семь случаев заболевания корью в Симферополе и Евпатории. Об сообщил Крыминформ со ссылкой на замминистра здравоохранения Крыма, подконтрольного России, Николая Деркача.

«Семь случаев кори: три в Евпатории и четыре в Симферополе. Все зафиксировано, Роспотребнадзор оповещен. Возможно, непривитые люди попали на территорию города, что вызвало соответствующую вспышку», – сказал Деркач.

Ранее вспышки кори были зафиксированы в городах материковой Украины: Ивано-Франковске и Запорожье.

Корь является острым инфекционным вирусным заболеванием, которое характеризуется высокой температурой, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией. Инфекция передается воздушно-капельным путём.