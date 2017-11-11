В пяти городах Крыма выдают российские биопаспорта – МВД

Биометрические российские загранпаспорта выдаются в 5 городах Крыма. Об этом сообщила пресс-служба крымского управления МВД России.

«В настоящее время на территории Республики Крым получить загранпаспорт нового поколения можно в специально функционирующих объектах, расположенных в городах Симферополе, Керчи, Феодосии, Ялте, Джанкое и Евпатории», – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что заграничные паспорта с электронным носителем информации, выдаваемые в России, содержат дополнительный биометрический параметр – отпечатки двух указательных пальцев. Сканирование отпечатков пальцев делается при приеме заявления о выдаче биометрического заграничного паспорта. Получить документ могут граждане, достигшие возраста 12 лет.

В соответствии с законодательством Украины, все документы, выданные на территории Крыма являются недействительными..