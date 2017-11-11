В Севастополе утвердили 45 точек по продаже новогодних елок

В Севастополе с 11 по 31 декабря запланирована специализированная ярмарка для продажи новогодних елок. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства города, подконтрольного России, сообщают РИА Новости.

«Предполагается создание 45 ярмарочных мест во всех районах города», — сообщил начальник главного управления потребительского рынка и лицензирования российского правительства города Вадим Кирпичников.

По его словам, как и в прошлом году, елки и сосны в Севастополь будут завозить из России.

В 2017 году в городе в основном реализовывали ель обыкновенную и европейскую, сосну обыкновенную, пихты кавказскую и Нордмана. Деревья завозили с Краснодарского и Ставропольского краев, Самарской, Пензенской и Ульяновской областей.