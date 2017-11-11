Трамп: соглашение с Россией по Сирии позволит сохранить много жизней

Президент США Дональд Трамп 11 ноября заявил, что достигнутое с российским коллегой Владимиром Путиным соглашение по Сирии спасет много людей. Об этом сообщает Радіо Свобода.

«Мы договорились очень быстро. Это позволит сохранить огромное количество жизней», – заявил Трамп журналистам.

Он сделал это заявление на борту президентского самолета после вылета в столицу Вьетнама Ханой из города Дананг, который принимал саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Ранее Кремль сообщил, что 11 ноября на полях саммита АТЭС президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин одобрили совместное заявление по Сирии.

По этому сообщению, оба руководителя государств согласились продолжать совместные усилия, чтобы победить группировку «Исламское государство», а также создать каналы связи, чтобы избежать опасных инцидентов на Ближнем Востоке.

Президент России Владимир Путин назвал успешной встречу с американским коллегой Дональдом Трампом, но добавил, что считает необходимым подробнее обсудить двусторонние отношения. Путин объяснил отсутствие официальных переговоров с Трампом разными графиками и «определенными формальностями протокола, с которыми командам, к сожалению, справиться не удалось».

У Трампа и Путина во Вьетнаме 10 и 11 ноября было несколько краткосрочных контактов. 10 ноября Белый дом заявил, что официальная встреча не была запланирована из-за несовпадения рабочих графиков обеих сторон. Трамп сейчас находится в 12-дневном турне по странам Азии.