«Таврия» побеждает одесскую «Реал Фарму» во Второй лиге чемпионата Украины

Симферопольский футбольный клуб «Таврия» обыграл в домашнем матче одесский клуб «Реал Фарма» в двадцать первом туре Второй лиги чемпионата Украины по футболу. Матч закончился со счетом 3:1.

В составе «Таврии» в ворота соперника на 38 минуте забил мяч полузащитник Вадим Воронченко, на 81 минуте – капитан команды, полузащитник Максим Логвиненко, на 93 минуте – нападающий Дмитрий Жиганов. В составе «Реал Фармы» на 46 минуте отличился защитник Павел Новицкий.

После 21 тура в активе «Таврии» – 32 очка, команда занимает шестую строку в турнирной таблице.

В 20 туре «Таврия» сыграла в ничью с командой «Никополь» из одноименного города.

Футбольный клуб «Таврия» 21 июня был аттестован для участия во Второй лиге Украины.

До российской аннексии Крыма «Таврия» играла в Премьер-лиге Украины.

С августа 2016 года на материковой части Украины возобновила работу Федерация футбола Крыма.