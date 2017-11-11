В Севастополе детям дали посидеть в автозаке в честь российского дня МВД

На площади Нахимова в аннексированном Севастополе в честь дня работников министерства внутренних дел соседней России открыли выставку специализированной полицейской техники.

Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Всем желающим, в том числе детям, дали возможность посидеть в автозаке, в спецавтомобиле на месте бойца ОМОНа, осмотреть передвижную криминалистическую лабораторию, побывать внутри бронированных машин.

Также российскими властями была организована выставка машин советской милиции. Возле старых автомобилей дежурил полицейский в форме милиционера 40-х годов прошлого века.

Как сообщает корреспондент, на площади был замечен ребенок в милицейской форме, который ездил на мини-машине советской ГАИ. Форма и машина были изготовлены в канун дня российского МВД.



На отдельной площадке для детей провели занятия по правилам дорожного движения. Севастопольцам раздавали буклеты с призывами поступать в учебные заведения МВД России.

​День сотрудника органов внутренних дел России (до 2011 года – день российской милиции, до 1991 года – день советской милиции) – профессиональный праздник сотрудников МВД соседней России, который отмечается 10 ноября.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».