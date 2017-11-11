Украине следует прекратить пассажирское сообщение с Россией – постпред Порошенко в АРК

Постпред президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин считает, что для минимизации количества потенциальных пленников в России, Киев должен двигаться к прекращению организованного пассажирского транспортного сообщения с Россией.

Об этом он написал в статье для газеты «Зеркало недели».

«Прежде всего мы должны двигаться к прекращению организованного пассажирского транспортного сообщения с Россией. К сожалению, продолжительное время после начала конфликта общество было толерантным к массовой трудовой и социальной миграции украинцев в Россию. И остается толерантным до сих пор», – написал Бабин.

По его словам, полное прекращения пассажирских перевозок и введения выезда граждан Украины в Россию исключительно по биометрическим паспортам – «неприятная, но полностью востребованная и необходимая мера».

Публичных комментариев российской стороны по этому поводу пока нет.

Украина с октября 2015 года прекратила прямое авиасообщение с Россией, тогда как железнодорожное сообщение между странами продолжает действовать.

Сообщение с аннексированным Россией Крымом «Укрзализныця» прекратила в конце 2014 года.

После аннексии Крыма в марте 2014 года Госавиаслужба Украины приняла решение о запрете всех полетов над крымским полуостровом. Позже Международная организация гражданской авиации (ИКАО) официально подтвердила контроль украинских авиавластей над крымским авиационным пространством.

С марта 2014 года по октябрь 2017 года самолеты российских авиакомпаний около 13 тысяч раз нарушили воздушное пространство Украины, совершая регулярные международные рейсы на временно оккупированную территорию Крыма.