Путин: Манафорт сотрудничал с Януковичем, России это не касается

Президент России Владимир Путин утверждает, что бывший руководитель предвыборного штаба президента США Пол Манафорт работал с экс-президентом Украины Виктором Януковичем, и Россия к этому непричастна.

Об этом Путин сообщил журналистам, информирует российское агентство «РИА Новости».

«Что касается господина Манафорта, его тоже связывают с Россией, но единственное, что его связывает, то, что он, будучи руководителем или владельцем пиар-агентства американского, заключал контракты и как бизнесмен тоже работал в этой сфере, в том числе с президентом Януковичем. Но какое это имеет отношение к России? Никакого», – цитирует информагентство Путина.

По его словам, американские разговоры о связях Манафорта с Россией – «просто пустая болтовня и желание использовать любую зацепку для борьбы с действующим президентом (Трампом – КР)».

«Но это не наше дело, пускай они сами разбираются», – цитирует Путина близкое к Кремлю агентство.

Американский политтехнолог Пол Манафорт и его парнер Ричард Гейтс находятся под домашним арестом после того как министерство юстиции США 30 октября обнародовало выдвинутые им обвинения всего по 12 пунктам правонарушений.

Как говорится в обвинительном акте, Манафорт и Гейтс в период с 2006 до 2015 года заработали в Украине десятки миллионов долларов и с целью скрыть эти суммы в течение 2006-2016 годов отмывали эти средства через многочисленные компании, партнерства и банки в США и других странах.