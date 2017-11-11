Посол Украины осудил визит австрийцев в Крым, вспомнив о пытках Параламова

Посол Украины в Австрии Александр Щерба считает, что посетившие организованный российскими властями «Форум друзей Крыма» австрийские политики нарушили нейтралитет Австрии и решения Европейского Союза.

Об этом написал в статье для австрийской газеты Die Presse.

«Когда Ренат Параламов рассказывал о невыразимых страданиях, через которые ему пришлось пройти, заместитель бургомистра Линца Детлеф Уиммер и новоизбранный член парламента Ганс-Йорг Йеневайн раскладывали свои вещи в люксовых номерах ялтинского отеля, куда они прибыли, чтобы засвидетельствовать поддержку российской аннексии Крыма», – цитирует свою статью дипломат.

По его словам, австрийские политики должны руководствоваться не только собственными моральными критериями, но и обязательствами своей страны.

«В случае Австрии, это, пожалуй, нейтралитет и решение ЕС. По моему мнению, господа Уиммер и Йеневайн нарушили и первое, и второе. Если ты выступаешь за «признание легитимного характера» крымского аншлюса, то это противоречит не только европейской политике, но и австрийской политике нейтралитета», – написал Щерба.

В Ялте 6-8 ноября прошел «Форум друзей Крыма». По информации подконтрольного Кремлю депутата Госдумы России от Крыма Михаила Шеремета, на полуостров приехало около 90 зарубежных гостей.

В 2016 году Министерство иностранных дел Украины призвало иностранцев и лиц без гражданства въезжать в аннексированный Россией Крым исключительно в соответствии с законами Украины и нормами международного права.

Глава министерства иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявил, что недоволен визитом двух политиков Партии свободы в аннексированный Россией Крым.

Курц напомнил, что его Народная партия опубликовала заявление, в котором говорится о «противоречащей международному праву» аннексии Россией Крыма.

Утром 13 сентября в крымском поселке Нижнегорский, в доме крымчанина Рената Параламова, прошел обыск, который силовики назвали «обследованием и следственными действиями». Адвокат предположил, что «осмотр» может быть связан с религиозной активностью Параламова. По словам очевидцев, люди в масках без опознавательных знаков на форме увезли Параламова в неизвестном направлении.

Параламов вышел на связь с родственниками днем 14 сентября. Его обнаружили на автовокзале Симферополя. Позднее Параламов рассказал, что «неизвестные пытали его, надевали на голову мешок, давали разряды оголенными проводами».