Следком России обвиняет гражданина Армении в даче взятки сотруднику ФСБ по Крыму

Управление Следкома России по аннексированному Крыму обвиняет гражданина Армении в даче взятки в размере 450 тысяч рублей (около 185 тысяч гривен – КР) сотруднику ФСБ соседней России по Крыму.

Об этом накануне сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в октябре этого года обвиняемый якобы передал сотруднику ФСБ взятку за не привлечение его супруги к уголовной ответственности. Таким образом, гражданин Армении хотел возвращения изъятой алкогольной и спиртосодержащей контрафактной продукции, а также дальнейшего общего покровительства его противоправных действий, сообщает российское ведомство.

Следком утверждает, что уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В марте 2014 года после аннексии Крыма на полуострове российские власти создали следственные управления Следственного комитета соседней России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».