В Симферополе ожидают музыкантов из Японии, Венгрии и Финляндии на конкурс молодых пианистов

Подконтрольный Кремлю Минкульт Крыма утверждает, что в Симферополь на организованный российскими властями полуострова конкурс молодых пианистов приедут участники из Японии, Южной Кореи, Финляндии, Китая, Турции, Венгрии и других стран.

Об этом накануне сообщила пресс-служба ведомства.

В сообщении указано, что «11-й международный конкурс молодых пианистов имени Алемдара Караманова» планируют провести с 13 по 20 ноября 2017 года в Симферополе.

Минкульт Крыма информирует, что все мероприятия конкурса проведут в концертном зале «Симферопольского музыкального училища имени Чайковского».

Приглашая иностранных граждан на территорию Крыма, российские власти полуострова пытаются легализовать его аннексию.

Министерство иностранных дел Украины постоянно призывает иностранцев и лиц без гражданства въезжать в аннексированный Россией Крым исключительно в соответствии с законами Украины и нормами международного права.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».