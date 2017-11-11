Во Вьетнаме Путин и Трамп вспоминали об Украине, но не обсуждали – спикер Кремля

Во время короткого разговора президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина в кулуарах саммита во Вьетнаме они вспоминали об Украине, но не обсуждали эту тему, утверждает пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По версии российской стороны, в этом разговоре прозвучало слово «Украина», «констатировалось, что ситуация сложная», но детального обсуждения не было.

Трамп тоже сообщил после коротких встреч с Путиным, что хотел бы обсудить с ним, в частности, Украину.

«Я бы лучше поговорил с ним о том, чтобы он убрался из Сирии, я бы лучше взялся работать с ним по Украине», – рассказал президент США журналистам в самолете по пути из Дананга в Ханой.

У Трампа и Путина во Вьетнаме 10 и 11 ноября было несколько краткосрочных контактов. 10 ноября Белый дом заявил, что официальная встреча не была запланирована из-за несовпадения рабочих графиков обеих сторон. Трамп сейчас находится в 12-дневном турне по странам Азии.