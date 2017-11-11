Украинские пограничники сообщают об обнаружении боеприпасов на админгранице с Крымом

Государственная пограничная служба Украины сообщает, что на админгранице с аннексированным Крымом были изъяты боеприпасы, которые водители пытались вывезти на материковою часть Украины и из нее.

Об этом 11 ноября сообщила пресс-служба ведомства.

Оба инцидента произошли на контрольном пункте въезда-выезда «Чаплинка».

Сообщается, что 10 ноября 56-летний житель города Одесса пытался вывезти из Крыма 9 патронов с резиновой пулей калибром 9 миллиметров. При осмотре транспортного средства пограничный пес среагировал на одну из ниш салона автомобиля, информируют пограничники.

Кроме того, по данным пограничников, еще один водитель пытался скрыто провезти, в этот раз на территорию аннексированного полуострова, 7 патронов для охотничьего оружия калибра 12 миллиметров.

Пограничники утверждают, что патроны изъяли и передали представителям Национальной полиции Украины.

Публичных комментариев пограничников аннексированного полуострова по этому поводу пока нет.

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».