Власти Крыма готовятся принимать туристов из Китая по «безвизу»

Подконтрольное Кремлю министерство курортов и туризма Крыма сообщает о подготовке списка местных туроператоров для приема туристов из Китая в рамках «безвизовых туристических поездок».

Об этом накануне сообщила пресс-служба ведомства.

В ведомстве отметили, что до 15 декабря 2017 года принимают документы туристических организаций Крыма, «желающих осуществлять в 2018 году деятельность по приему и обслуживанию туристов из Китая».

Минкурортов Крыма информирует, что таким образом реализует соглашение между правительствами соседней России и КНР о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года.

Приглашая иностранных граждан на территорию Крыма, российские власти полуострова пытаются легализовать его аннексию.

Министерство иностранных дел Украины постоянно призывает иностранцев и лиц без гражданства въезжать в аннексированный Россией Крым исключительно в соответствии с законами Украины и нормами международного права.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».