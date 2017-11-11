Боевики «Исламского государства» отбили у правительственных сил город в Сирии – активисты

Сирийские оппозиционные активисты сообщают, что боевики запрещенной в соседней России и аннексированном ею Крыму экстремистской группировки «Исламское государство» после боя с силами правительства Сирии отбили город Абу-Камаль недалеко от границы с Ираком.

Сирийская группа наблюдения за правами человека, которая работает в Лондоне, но имеет информаторов на местах событий в Сирии, утверждает, что ныне сирийские правительственные войска и их союзники находятся на расстоянии километра-двух от границ города.

Сирийская правительственная армия объявляла об освобождении Абу-Камаль (другое название – Аль-Букамаль – КР) 9 ноября, но в последующие дни боевики «Исламского государства», отступившие из города, перешли в наступление на него.

Власти Сирии пока не комментировали этих заявлений.

Группировка «Исламское государство» в последнее время претерпела ряд поражений вследствие одновременных наступлений на нескольких фронтах – в Сирии со стороны правительственных сил, которых поддерживает Россия, и также со стороны части оппозиционных сил, имеющих поддержку международной коалиции под руководством США, в Ираке со стороны правительственных сил и их союзников, которых тоже поддерживает коалиция под руководством США.