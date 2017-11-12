В воскресенье в Крыму ожидается до 16 градусов тепла, местами дожди

В аннексированном Крыму 12 ноября ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди, сообщает крымское управление российского Гидрометцентра.

По данным синоптиков, в воскресенье температура воздуха ночью 5-10, днем 11-16 градусов тепла. Ветер ночью и днем – юго-западный 7-12 метров в секунду.

Синоптики обещают в Симферополе переменную облачность, местами возможно пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью от 6 до 8 градусов, днем от 13 до 15 выше нуля.

В Севастополе 12 ноября будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью 10-12 градусов, днем от 14 до 16 выше нуля.

По прогнозам синоптиков, на Южном берегу Крыма стоит ожидать небольшой дождь. Температура воздуха ночью 8-10, днем 12-14 градусов.

Синоптики утверждают, что не будет осадков в Керчи, где ожидается переменная облачность. Температура воздуха ночью от 7 до 9 градусов, днем от 12 до 14 выше нуля.