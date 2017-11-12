В Ливадии готовятся к открытию памятника российскому царю Александру III

В аннексированном Россией Крыму готовятся к официальному открытию памятника российскому императору Александру III, который установили в парке Ливадийского дворца-музея.

Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии со ссылкой на стоителей, занятых на работах вокруг памятника.

Со слов старшего бригады строителей, памятник установили еще в октябре и планировали открыть 2 ноября, но из-за непогоды мероприятие отложили на неопределенное время.

«Мы все работы к тому времени закончили, но пошел град с мокрым снегом, и все отменили. Откроют памятник 16-18 ноября. На репетиции отрабатывали присутствие президента (соседней России – КР) Владимира Путина», – сообщил строитель.

Ранее в пресс-службе российского Минкульта Крыма Крым.Реалии отказались назвать точную дату официального открытия памятника, ссылаясь на «нерешенные организационные вопросы».

Как сообщали крымские СМИ, автором проекта трехметрового памятника Александру III в Ливадии является народный художник России, председатель Союза художников России Андрей Ковальчук.

В марте этого года власти Крыма снесли действующие теннисные корты и танцплощадку для установки памятника императору.

Всероссийский император, отец последнего русского царя Николая II – Александр III умер в Ливадии в ноябре 1894 года по дороге на лечение в Грецию.

Ливадийский дворец был летней резиденцией последнего царя Российской империи Николая II и его семьи. В 1945 году здесь состоялась встреча антигитлеровской коалиции – Ялтинская конференция, на которой присутствовали Сталин, Рузвельт, Черчилль.

С 1974 года музейный комплекс был открыт для посетителей. Ливадийский дворец получил статус одного из семи чудес Украины.