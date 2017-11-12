Испания: в Каталонии прошла демонстрация в поддержку арестованных должностных лиц региона

Сотни тысяч людей вышли на улицы Барселоны, столицы автономного региона Каталонии на северо-востоке Испании, требуя освободить из-под ареста восемь отстраненных с должностей членов регионального правительства и еще двух деятелей движения за независимость региона, которые тоже находятся под стражей.

Люди шли под лозунгами «Свободу политзаключенным» и с флагами независимого движения Каталонии «естелада», а в адрес правительства в Мадриде скандировали: «Долой оккупационную власть!»



По оценкам полиции, демонстрация собрала около 750 тысяч участников.



Отстраненных от должностей представители региональной власти Каталонии и активисты арестовали по делу о референдуме, который состоялся 1 октября. За независимость Каталонии было более 90 процентов его участников, но явка составила лишь 43 процента – противники голосования в основном бойкотировали референдум.



27 октября парламент Каталонии провозгласил независимость. Почти сразу власти Испании ввели в регионе прямое правление, отстранив организаторов референдума, и назначили на эти места верных Мадриду должностных лиц, а также распустили парламент региона. 8 ноября Конституционный суд Испании отменил декларацию о независимости Каталонии. Досрочные выборы в регионе Мадрид назначил на 21 декабря.



3 ноября суд в Испании выдал ордера на арест отстраненных с постов президента региональной власти Каталонии Карлеса Пучдемона и четырех его министров, которые вместе с ним находились в Бельгии. Они сдались местной полиции, но позже политиков отпустили. 17 ноября запланировано заседание суда в Брюсселе, где будет решаться вопрос об их возможной экстрадиции.



Еще несколько так же отстраненных должностных лиц Каталонии получили возможность выйти из-под ареста, заплатив залог.



Их обвиняют в мятеже, подстрекательстве к мятежу, превышении полномочий, неподчинении властям и растрате государственных или общественных средств в связи с их действиями вокруг референдума о независимости Каталонии и дальнейшего самовольного провозглашения независимости.



Заявления властей Каталонии о независимости не поддержали ни одна страна или международная организация, зато в мире широко высказались в поддержку целостности и единства Испании.