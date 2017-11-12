В Феодосии намерены ликвидировать летно-испытательное предприятие

В Крыму приняли решение о ликвидации госпредприятия «Взлет», которое занималось испытанием опытных образцов радиоэлектронного и пилотажно-навигационного оборудования, а также прицелов и средств воздушной разведки. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте российского правительства полуострова.

«Ликвидировать государственное унитарное предприятие Республики Крым «Летно-испытательное предприятие «Взлет». Обеспечить проведение мероприятий, связанных с ликвидацией ГУП «ЛИП «Взлет», и высвобождение работников», – говорится в документе.

Распоряжение правительства о ликвидации предприятия должно быть выполнено к 15 марта следующего года.

«Взлет» является подведомственным предприятием подконтрольного Кремлю Министерства промышленной политики Крыма и находится в Феодосии.