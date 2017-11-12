На Донбассе ранили одного украинского военного – штаб АТО

В зоне боевых действий на Донбассе в течение суток 11 ноября был ранен один украинский военный, сообщает штаб АТО. По этим данным, поддерживаемые Россией боевики 18 раз нарушили перемирие.

По данным военных, ситуация в зоне боевых действий за прошедшие сутки существенно не изменилась, боевики продолжали обстрелы позиций Вооруженных сил Украины, «используя весь спектр пехотного вооружения».

В поддерживаемых Россией группировках «ДНР» и «ЛНР» обвинили украинских военных в обстрелах своих позиций. При этом боевики не приводят данные о пострадавших.

Дежурный режим прекращения огня, о котором заявила 23 августа Трехсторонняя контактная группа, должен был начать действовать с 25 августа, накануне начала учебного года, и стать постоянным. О первых его нарушениях стороны заявили уже через несколько минут после наступления времени перемирия.

О перемирии в зоне конфликта на Донбассе договаривались уже много раз, до сих пор ни разу режим прекращения огня не удерживался. При этом стороны каждый раз отрицают свою вину в нарушениях и обвиняют противоположную сторону в провокациях.