Трамп: «хорошие отношения с Россией – это хорошо, а не плохо»

Президент США Дональд Трамп заявляет, что иметь хорошие отношения с Россией «это хорошо, а не плохо». Об этом он написал на своей странице в Twitter 12 ноября.

«Когда все ненавистники и дураки осознают, что хорошие отношения с Россией – это хорошо, а не плохо. Играть в политику – плохо для нашей страны. Я хочу решить (ситуацию с) Северной Кореей, Сирией, Украиной, терроризмом, и Россия может очень помочь», – написал Трамп.

Позже, выступая на пресс-конференции в столице Вьетнама Ханое, где президент США находится в рамках своей 13-дневной поездки по Азии, он поднял вопрос санкций против России. Трамп заявил, что Москва «находится под тяжелым давлением санкций» и «пора вернуться к исцелению разбитого и сломанного мира». Президент США не объяснил свои комментарии относительно санкций и не предлагал их смягчать.

В другом твите Трамп заявил, что его конкурентка на выборах президента Хиллари Клинтон, будучи госсекретарем, «умоляла Россию быть другом» США, а бывший президент Барак Обама также пытался улучшить связи с Россией, но «имел нулевую совместимость с Путиным».

Накануне Трамп и Путин провели краткую беседу в ходе международного саммита во Вьетнаме. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, во время этого разговора Трамп и Путин говорили об Украине, но не обсуждали эту тему.

Отношения США и России ухудшились по ряду вопросов, в частности, из-за агрессии Москвы против Украины и вероятного российского вмешательство в президентские выборы в США 2016 года.

Единственная встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина состоялась 7 июня в Гамбурге на полях саммита «Группы двадцати». Тогда стороны обсудили положение в Украине и Сирии, вмешательство России в президентские выборы в США, ракетно-ядерную проблему Северной Кореи и некоторые другие вопросы, сообщили после встречи главы дипломатических ведомств обеих стран.

Соединенные Штаты Америки наложили санкции на Россию в связи с ее предполагаемым вмешательством в президентские выборы в 2016 году в США.