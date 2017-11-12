В Севастополе в третьем квартале 2017 года прожиточный минимум снизился на 136 рублей (60 гривен) и теперь составляет – 10 284 рубля (4600 гривен). Об этом свидетельствуют данные российского Севастопольстата.

При этом, согласно документу, прожиточный минимум для трудоспособного населения закрепился на уровне 11 020 рублей (4900 гривен), для пенсионеров – 8 432 (3773 гривен), а для детей – 10 803 рубля (4834 гривен).

Сообщается, что во втором квартале 2017 года прожиточный минимум на душу населения в Севастополе составлял 10 420 рублей (4663 гривен).

В концерт октября подконтрольный Кремлю парламент Крыма подготовил законопроект, согласно которому, прожиточный минимум пенсионеров в следующем году составит 8 530 рублей (около 3911 гривен – КР).