В Ялте назначили нового главу местного отделения «Крымэнерго»

В Ялте назначили нового начальника местного отделения «Крымэнерго». Им стал Андрей Филоник, сообщает пресс-служба российской администрации города.

Представляя нового руководителя ялтинского отделения предприятия, исполняющая обязанности главы администрации города Елена Сотникова рассказала, что ранее Андрей Филоник занимал должность главного инженера Ялтинского РЭС.

«Андрей Михайлович родился 8 декабря 1981 года, образование высшее, окончил Севастопольский национальный институт ядерной энергетики и промышленности по специальности «Электрические сети и системы», – сообщила Сотникова.

В начале октября назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксенов уволил генерального директора «Крымэнерго» Виктора Плакиду. Позже руководителем предприятия назначили его заместителя – Алексея Татаренкова.