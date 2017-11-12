В российском Приморье планируют открыть филиал крымского «Артека»

В российском Приморском крае планируют построить филиал крымского детского лагеря «Артек». Участок земли для этого подберут в Хасанском районе, сообщает администрация Приморья.

«Для «Артека» нужно около четырех гектаров. Я договорился с руководством «Артека» о создании здесь филиала. И для краевого детского лагеря тоже нужно подобрать землю. Нам нужен в Приморье такой лагерь, чтобы не возить детей куда-то далеко, а чтобы они могли здесь в своем родном крае отдыхать у моря», – сказал временно исполняющий обязанности губернатора края Андрей Тарасенко.

При этом глава Хасанского района Сергей Овчинников уверяет, что в скором времени найдет участок под строительство детского лагеря

«Обязательно подготовим – сейчас дам команду, поднимем кадастровую карту, посмотрим, где на сегодняшний день в районе есть подходящие пляжные территории, либо земельные участки для того, чтобы реализовать данный проект», – сказал он.

Подконтрольное Кремлю правительство Крыма передало в собственность России имущество крупнейшего на полуострове детского лагеря «Артек» в марте 2015 года.

В апреле 2016 года Оболонский суд Киева наложил арест на имущество «Артека», расположенного в аннексированном Россией Крыму.