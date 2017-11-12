Умеров: люди, находящиеся в крымском СИЗО по «делу Хизб ут-Тахрир» – не террористы

Заместитель председателя крымскотатарского народа Ильми Умеров в интервью «Крым.Реалии ТВ» заявил, что люди, которых российская власть преследует на полуострове за участие в «Хизб ут-Тахрир», не являются террористами и экстремистами.

«Конечно, это организация-страшилка, в отношении которой в Российской Федерации есть запрет на ее деятельность... Первая волна исхода из Крыма после аннексии была именно этими людьми осуществлена. Эти люди первыми уехали, те, кто сейчас в Крыму находятся - это обычные верующие люди... Я знаю некоторых лично, кто находится в следственных изоляторах, привлечены к уголовной ответственности как экстремисты, террористы, «хизб-ут-тахрировцы». Это обычные люди, соблюдающие мусульмане. Но в первую очередь – это крымские татары. Это репрессии против крымских татар, мусульман. Цель - запугать всех остальных, чтобы не было в Крыму нелояльных», – сказал Умеров.

Интервью с Ильми Умеровым смотрите в новом выпуске «Крым.Реалии ТВ».

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров был приговорен в аннексированном Крыму к двум годам колонии-поселения, ему также запретили два года заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ. Умерова обвиняли в публичных призывах к сепаратизму. Он называет возбужденное против него уголовное дело политически мотивированным.

Ильми Умерова, а также осужденного в Крыму одного из лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза российские власти освободили и передали Турции 25 октября. Позднее Умеров и Чийгоз приехали в Киев.

Умеров сообщил о намерении поехать в Крым после поездки в Германию, где он должен пройти обследование и лечение.