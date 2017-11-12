СМИ: 40 депутатов-консерваторов готовы поддержать увольнение Терезы Мэй

В Великобритании 40 депутатов-консерваторов готовы подписать письмо недоверия премьер-министру Терезе Мэй, пишет газета The Sunday Times.

Это на восемь меньше, чем необходимо для осуществления механизма, с помощью которого Мэй могут отстранить от должности и заменить другим представителем Консервативной партии.

По данным газеты, однопартийцы Мэй недовольны тем, что она затягивает переговоры по выходу Великобритании из Евросоюза. Поэтому в Брюсселе на днях пригрозили заморозить обсуждение новой торговой сделки.

На днях руководитель делегации ЕС на переговорах с Лондоном Мишель Барнье заявил, что Евросоюз в течение двух недель ожидает от Великобритании ясности по ряду вопросов, связанных с ее выходом из ЕС, в частности, о границе между Северной Ирландией и Ирландией и о размере финансовых обязательств, которые Лондон должен взять на себя в связи с Brexit.

По словам Барнье, на саммите ЕС 14-15 декабря можно будет принять решение о переходе к следующей фазе переговоров – о торговых отношениях – только в случае, если будут решены нынешние вопросы.

Премьер Британии Тереза Мэй ранее заявляла о готовности к уступкам, в частности, относительно финансовых обязательств, связанных с выходом из ЕС. Однако она считает завышенной сумму в 60 млрд евро, названную Евросоюзом.

10 ноября Тереза Мэй еще раз подтвердила позицию ее правительства – обеспечить выход Лондона с ЕС до марта 2019 года.