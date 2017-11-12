В Крыму на Чатыр-Даге искали заблудившегося туриста

В Крыму на горе Чатыр-Даг 11 ноября сотрудники российского управления МЧС полуострова провели спасательную операцию. Как сообщает пресс-служба ведомства, турист заблудился в районе «Холодного кулуара» и не смог самостоятельно найти дорогу.

«Мужчина, не рассчитав свои силы оказался на труднопроходимом участке рельефа и вследствие плохих метеорологических условий (сильный туман и глубокий снежный покров), не смог самостоятельно продолжить движение», – рассказали спасатели.

В ведомстве напомнили о соблюдении правил безопасности во время походов в горы: при себе необходимо иметь навигатор или карту местности, фонарик, средства связи, небольшой запас воды и пищи. Перед выходом на туристический маршрут следует уточнить прогноз погоды и обязательно зарегистрироваться в подразделениях МЧС.

По информации крымского управления МЧС России, с начала 2017 года на полуострове было проведено 176 поисково-спасательных операций, в результате которых оказана помощь 107 гражданам, в том числе 9 детям.