Президент США прибыл на Филиппины для участия в саммите АСЕАН

Президент США Дональд Трамп прибыл на Филиппины для участия в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

В столице страны, Маниле, несколько сотен человек приняли участие в акции против визита Трампа. Протесты начались 10 ноября. А в воскресенье, 12 ноября, протестующие пытались прорвать полицейское оцепление у американского посольства. Полиция применила водометы для разгона демонстрантов.

Филиппины – последняя страна, которую посетит Трамп во время нынешней поездки по Азией. Ранее президент США посетил Японию, Китай, Южную Корею и Вьетнам.

Трамп проводит этот тур на фоне роста напряженности в отношении ядерных и ракетных испытаний Северной Кореи.