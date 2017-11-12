В Крыму оштрафовали вице-мэра Ялты за несоблюдение норм работы

Подконтрольного Кремлю заместителя главы администрации города оштрафовали на 5 тысяч рублей за несоблюдение правил работы с обращениями граждан. Об этом сообщает пресс-служба российской прокуратуры Крыма.

Установлено, что местный житель неоднократно обращался в орган местного самоуправления по жилищно-коммунальным вопросам, однако ответы либо не получал, либо получал несвоевременно и не по существу.

В ведомстве проинформировали, что прокурор города возбудил дело об административном нарушение по ст. 5.59 КоАП России (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).