Навальный: в Смоленских школах проводят «профилактические беседы» о последствиях участия в митинге

В некоторых школах Смоленска (Россия) и населенных пунктах области состоялись «профилактические беседы» со школьниками перед митингом оппозиционера Алексея Навального. Ученики писали бумаги о том, что предупреждены о последствиях участия в массовых мероприятиях. Об этом рассказал Навальный на своем сайте, в преддверии митинга назначенного на 12 ноября.

Вместо митинга Навального учеников призывают пойти на концерт, который состоится в это же время.

Акция в Смоленске согласована местными властями, отмечает оппозиционер. В то же время, по сообщениям местных жителей, в городе перекрыли дороги, ведущие к месту проведения митинга Навального.

Оппозиционер намерен участвовать в президентских выборах в 2018 году. Политик обвиняет Кремль в попытках помешать проведению митингов в регионах. Сторонники Навального по всей стране сообщают о давлении со стороны власти, а также угрозы и нападения.

В Центральной избирательной комиссии России заявили, что Навальный не сможет баллотироваться из-за судимости по делу, которое сам оппозиционер называет политически мотивированным.