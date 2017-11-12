На Донбассе боевики 23 раза нарушили перемирие, потерь среди военных нет – украинский штаб

В штабе АТО заявляют, что в зоне боевых действий на Донбассе 12 ноября поддерживаемые Россией боевики 23 раза нарушили режим тишины, потерь среди украинских военных нет.

Как сообщает пресс-центр штаба, на луганском направлении сепаратисты из стрелкового оружия и гранатометов обстреляли позиции украинских военных у Крымского, а также применяли минометы у Зайцева и Луганского на Светлодарской дуге.

В штабе также сообщают о фактах применения боевиками пехотного вооружения у Авдеевки, Песков, Новоселовки Второй и Марьинки.

По сообщению, пророссийские боевики применяли минометы калибра 120 миллиметров, стрелковое оружие, гранатометы и вооружения БМП вблизи Водяного, а из 120-ти и 82 миллиметровых минометов сепаратисты обстреляли силы АТО в районе Гнутово, из стрелкового оружия и гранатометов – около Николаевки, Березовой, Новотроицкого, Старогнатовки и Павлополя.

В группировке «ДНР» обвиняют украинских военных в обстрелах населенного пункта Октябрьское. В группировке «ЛНР» заявляют об 11 нарушениях режима тишины со стороны украинских военных за прошедшие сутки.

Дежурный режим прекращения огня, о котором заявила 23 августа Трехсторонняя контактная группа, должен был начать действовать с 25 августа, накануне начала учебного года, и стать постоянным. О первых его нарушениях стороны заявили уже через несколько минут после наступления времени перемирия.

О перемирии в зоне конфликта на Донбассе договаривались уже много раз, до сих пор ни разу режим прекращения огня не удерживался. При этом стороны каждый раз отрицают свою вину в нарушениях и обвиняют противоположную сторону в провокациях.