МЧС Крыма прогнозирует перебои в работе Керченской паромной переправы

Вероятность нарушений в работе Керченской паромной переправы прогнозирует крымский главк МЧС на сутки 13 ноября. Остановка переправы может произойти из-за тумана в утреннее и вечернее время, сильного ветра, сообщается на сайте МЧС.

На самой Керченской паромной переправе пока об изменении графика работы не сообщают.

Накануне спасатели сообщили о сильных дождях в южных районах и горах Крыма.

Паромная переправа через Керченский пролив – основная транспортная артерия, соединяющая аннексированный Крым с Краснодарским краем соседней России.

Согласно украинскому законодательству, въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению порядка пересечения государственной границы.