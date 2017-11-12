Полиция задержала женщину по подозрению в ложных сообщениях о минировании Киевской ГЭС

Полиция задержала женщину по подозрению в совершении ложных сообщений о минировании Киевской гидроэлектростанции в Вышгороде Киевской области.

Как сообщает пресс-служба полиции Киевской области, задержанная в течение трех недель сообщала о минировании ГЭС.

«Телефонным террористом оказалась 60-летняя уроженка Хмельницкой области, временно подрабатывала продавцом на одном из столичных рынков. Тревожные звонки осуществляла в выходные дни, из разных столичных таксофонов. Все свои преступные действия фиксировала в блокноте», – говорится в сообщении.

По данным полиции, женщину задержали во время осуществления очередного звонка, она призналась в содеянном.

В ведомстве отмечают, что во время обследования взрывотехниками и следственно-оперативной группой указанной «минером» территории, никаких взрывных устройств не оказывалось.

Ведется следствие, открыто уголовное производство по части 2 статьи 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

На прошлой неделе правоохранители проверяли сообщение о якобы минировании аэропортов в десяти городах Украины, опасных предметов не обнаружили. Впоследствии полиция заявила, что звонки о минировании аэропортов поступили с «соседнего государства», но не уточнила, о каком именно государстве идет речь.

В Украине случаи анонимных сообщений с информацией о заминировании участились в последние годы. В Киеве часто сообщают о минировании станций метро, торговых центров.