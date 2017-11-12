В Крыму растет стоимость фиксированного набора товаров и услуг – Крымстат

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в среднем по Крыму в октябре 2017 года составила 13693 рубля (более 6 тысяч гривен) в расчете на одного человека и за месяц осталась без изменений, с начала года – увеличилась на 4,4 процента. Об этом сообщает подконтрольный России Крымстат.

В июле 2017 года стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг составила 13880,40 рубля (более 5 900 гривен по курсу в июле) в расчете на одного человека.

Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по Крыму на конец августа 2017 года составила 3844 рубля (примерно 1750 гривен по курсу на август) в расчете на 1 человека.