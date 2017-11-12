Президент Ливана: премьер Харири содержится в Эр-Рияде

Президент Ливана Мишель Аун считает, что свобода премьер-министра его страны Саада Харири ограничена в Эр-Рияде. Это заявление 12 ноября появилась на фоне сообщений и слухов о том, что Харири удерживают против его воли в столице Саудовской Аравии, где 4 ноября он объявил о своей отставке.

Ситуация «достигла того момента, когда свобода Харири была ограничена, навязаны условия для его резиденции и контактов, которые он может иметь, даже с членами его семьи», сказал Aун в своем заявлении.

«Эти обстоятельства означают, что любые взгляды, которые он мог выразить, которые он выскажет или которые могут быть приписаны ему... являются сомнительными, и не могут рассматриваться как взгляды, озвученные по собственной инициативе», – указано в заявлении.

На прошлой неделе Харири заявил об угрозе собственной жизни. Он также отметил, что причиной отставки стало вмешательство Ирана во внутренние дела Ливана и усиление позиций группировки «Хезболла».

Саудовская Аравия отрицала, что Харири удерживают против его воли или что он был вынужден уйти в отставку.

Аун 11 ноября призвал Саудовскую Аравию «объяснить причины, препятствующие возвращению премьер-министра Харири в Ливан».